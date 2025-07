Sportiello lavora alla risoluzione con il Milan: tornerà all'Atalanta

vedi letture

Le indiscrezioni delle ultime ore trovano confema, l'esperienza di Marco Sportiello al Milan potrebbe essere al capolinea. Il portiere italiano che nelle ultime due stagioni ha fatto da secondo a Mike Maignan, entrando anche in gioco in diverse occasioni, potrebbe lasciare Milanello e tornare per la terza volta all'Atalanta dove è cresciuto e dove ha già collezionato in carriera la bellezza di 137 presenze. Come viene riferito dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, Sportiello sta trattando la risoluzione del contratto.

L'Atalanta cerca un secondo di Marco Carnesecchi e Sportiello tornerebbe molto utile per la questioni delle liste, essendo un giocatore formato nel vivaio della Dea. Il contratto di Sportiello con il Milan dura ancora due anni eppure il club rossonero non sembra intenzionato a forzare la mano e sta già lavorando anche sul possibile sostituto che verrebbe per coprire le spalle di Maignan. Al momento il nome più gettonato è quello di Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina che ha giocato diversi anni da titolare e che quest'anno ha svolto il compito di vice De Gea.