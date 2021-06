Sportitalia - Kessie, priorità al Milan ma il tempo stringe

Nuove difficoltà alle quali fare fronte in casa Milan in vista della prossima stagione. Oltre ad un rinnovo che tarda ad arrivare, i rossoneri non potranno contare su Franck Kessie per parte della preparazione estiva. Il centrocampista ivoriano, infatti sarà convocato dalla sua Nazionale per prendere parte alla rassegna olimpica di Tokyo che si terrà dal prossimo 22 luglio in qualità di fuoriquota. Permane la distanza anche sul fronte rinnovo, con una proposta rossonera che è lontana di almeno un milione di euro rispetto alla richiesta del centrocampista, per una situazione che rischia di inasprirsi in diretta conseguenza dei corteggiamenti illustri che coinvolgono il centrocampista, Immancabili i club di Premier League che già in più di una circostanza avevano tentato il colosso rossonero, ed in vista della prossima stagione è da tenere in considerazione anche la corte dell’Inter che potrebbe cercare l’inserimento qualora le trattative con il Milan non dovessero andare a buon fine. Priorità assoluta al Milan, dunque, ma i tempi iniziano ad essere ristretti.