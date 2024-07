Sportitalia - Milan, oltre Morata può arrivare un altro attaccante. In quel caso Jovic può uscire

vedi letture

Il Milan non si ferma a Morata. Lo spagnolo domani effettuerà le visite mediche (clicca qui) e si legherà ai Diavolo per i prossimi quattro anni. Il club rossonero però non si fermerà, riporta Gianluigi Longari di Sportitalia. I rossoneri cercano un altro attaccante, ed il profilo di Abraham, in uscita dalla Roma, ha il gradimento totale.

Nel caso in cui dovesse arrivare anche un secondo centravanti allora Luka Jovic potrebbe uscire. Sul serbo c'è l'interesse del Fenerbahce, che ha fatto una prima proposta ritenuta troppo bassa dal Milan.