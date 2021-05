SportMediaset - Calhanoglu, rinnovo in stand-by: il Milan non alzerà la sua offerta

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, il pugno duro del Milan nel caso Donnarumma può essere un messaggio indiretto nei confronti di Hakan Calhanoglu. Il turco ha un'offerta da 8 milioni di euro a stagione dall'Al-Duhail. Per ora il giocatore non si sbilancia, la questione rinnovo è in stand-by in quanto dice di pensare ora solo all'Europeo con la sua Turchia. Il Milan, da parte sua, non intende accettare un gioco al rialzo e quindi non modificherà la sua offerta.