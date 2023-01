SportMediaset - Chelsea, Ziyech via solo a titolo definitivo. Prezzo: 20 milioni trattabili

MilanNews.it

Con l'arrivo di Nicolò Zaniolo che è ormai tramontato in questa finestra di mercato invernale, secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, per il Milan resta sempre viva la pista che porta ad Hachim Ziyech, il quale non potrà lasciare il Chelsea in prestito, ma solo a titolo definitivo. Il club inglese parte da una richiesta di 20 milioni di euro trattabili. I rossoneri potrebbero sfruttare il Decreto Crescita.