Sportmediaset - Emre Can deluso, il Milan ci pensa

Stando a quanto riferito da Sportmediaset.it, Emre Can, centrocampista della Juventus, non avrebbe preso bene la panchina contro l'Udinese in Coppa Italia. Il calciatore tedesco, che già era stato escluso dalla lista Champions a settembre, potrebbe entrare nell'ordine di idee di lasciare il club bianconero. Da qui l'ipotesi Milan, club dove Emre Can troverebbe più spazio e non rischierebbe di perdere terreno in vista dell'Europea. I rossoneri, secondo Sportmediaset.it, ci avrebbero provato già in estate e ci stanno pensando anche adesso.