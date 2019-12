SportMediaset - Ibra-Napoli pista complicata: la soluzione Milan resta la più concreta

Come riporta Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, Zlatan Ibrahimovic sta cercando di capire se, dopo l'arrivo di Rino Gattuso in panchina, si possano creare i presupposti per il suo sbarco al Napoli: lo svedese avrebbe la grande motivazione di diventare l'uomo che, 31 anni dopo Maradona, potrebbe riportare lo scudetto a Napoli. Si tratterebbe però solo di un'idea perchè poi c'è la realtà: Ibra costa infatti 8-10 milioni di euro e sarebbe un colpo da autofinanziare con le cessioni, per esempio, di Mertens e Callejon, i quali però potrebbe opporsi all'addio a gennaio e aspettare l'estate per andare via a parametro zero. L'affare Ibrahimovic-Napoli resta quindi molto complicato e così l'opzione Milan appare quella più concreta. L'attaccante svedese continua a volere 18 mesi di contratto e sei più dodici come gli offre il Milan. Mentre a Napoli non avrebbe la sicurezza di una maglia da titolare, in rossonero Ibra sarebbe il leader indiscusso.