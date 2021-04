SportMediaset - Ibra, possibile firma già oggi. Il sì di Gigio al rinnovo non è scontato

L'edizione odierna di SportMediaset su Italia Uno dà qualche aggiornamento sui rinnovi di Zlatan Ibrahimovic e di Gianluigi Donnarumma: quello dello svedese, che firmerà un contratto da 6,5 milioni di euro più bonus, è ormai una formalità, tanto che la fumata bianca potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. Sono invece 8 i milioni messi sul piatto dal club di via Aldo Rossi per Donnarumma, il cui sì alla proposta milanista è tutt'altro che scontato. Al momento, il futuro di Gigio ha più probabilità di proseguire lontano da Milano rispetto a quelle di restare in rossonero. Per non farsi trovare impreparato in caso di addio di Donnarumma, il Milan ha già bloccato Mike Maignan del Lille.