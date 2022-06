SportMediaset - Il Milan non molla Renato Sanches: resta lui la prima scelta per il centrocampo. Per ora il PSG ha fatto solo un sondaggio

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

In merito al futuro di Renato Sanches, l'edizione odierna di SportMediaset su Italia Uno riferisce che il Milan non molla il centrocampista del Lille. Su di lui c'è anche il PSG che però non ha ancora presentato un'offerta ufficiale ai francesi, ma ha fatto solo un sondaggio. L'alternativa è Enzo Fernandez, ma al momento non è una pista calda perchè la prima scelta del Diavolo per il centrocampo resta Renato Sanches.