SportMediaset - Il Milan spinge per Loftus-Cheek: pronti 15 milioni più bonus

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Secondo quanto riferisce SportMediset su Italia Uno, il Milan deve rinforzarsi in mezzo al campo soprattutto dopo il grave infortunio di Ismael Bennacer che dovrà restare fuori per diversi mesi. In questi giorni, i rossoneri stanno cercando di accelerare per Ruben Lofuts-Cheek che non rientra nei piani del neo tecnico Pochettino e quindi è in uscita dal Chelsea. La richiesta iniziale degli inglesi è di 25 milioni di euro, il Milan vorrebbe abbassarla e sarebbe pronto a mettere sul piatto 15 milioni più bonus.

In caso di accordo, prima di formalizzarlo, il club di via Aldo Rossi dovrebbe liberare uno slot da extracomunitario: a lasciare il Diavolo potrebbe essere il giovane portiere Devis Vasquez e a quel punto Antonio Mirante potrebbe prolungare per un altro anno e fare il terzo portiere alle spalle di Maignan e di Sportiello.