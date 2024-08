SportMediaset - Il Milan studia l'offerta giusta per Samardzic. Ma prima serve una cessione

vedi letture

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, in attesa di chiudere per Emerson Royal, il Milan continua a lavorare su Youssouf Fofana. Nonostante il contratto in scadenza tra meno di un anno (30 giugno 2025), il Monaco resiste e continua a chiedere 30 milioni di euro per il centrocampista francese. Il club rossonero arriva ad offrire 15-18 milioni. Su Fofana c'era anche il West Ham che però sta chiudendo con Guido Rodriguez e quindi c'è una concorrente in meno per il mediano francese.

Capitolo Lazar Samardzic: le parole del dt dell'Udinese Nani hanno confermato che il giocatore potrebbe lasciare il club bianconero, ma solo se arriverà una proposta congrua. Il Milan è sempre sul centrocampista e sta studiando l'offerta giusta da presentare ai friulani. Prima però il Diavolo deve liberare spazio in mezzo al campo: occhio alla possibile uscita di Bennacer, che ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, e soprattutto di Adli, che sta trovando poco spazio con Fonseca.