SportMediaset - L'infortunio di Morata non cambia la strategia del Milan: non arriveranno altri attaccanti

vedi letture

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, l'infortunio muscolare di Alvaro Morata, che dovrà restare fuori per tre settimane (rientrerà dopo la sosta per le nazionali), non cambia le strategie del Milan che non prenderà un altro attaccante. Zlatan Ibrahimovic, durante la conferenza stampa di presentazione di Fofana, ha dichiarato che tra gli obiettivi del club c'è anche quello di valorizzare i giovani del Milan Futuro, come per esempio Francesco Camarda che sarà in panchina sabato contro il Parma.

Anche senza Morata non mancano le alternative in avanti: oltre a Camarda, c'è ovviamente Luka Jovic e poi c'è Noah Okafor che può essere schierato anche da prima punta. Nelle ultime ore, si è riparlato di Tammy Abraham e di un possibile scambio alla pari con Jovic, ma è un affare che non andrà in porto. Il Milan resterà quindi così in attacco.