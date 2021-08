Sportmediaset - Leao e Hauge, destini contrari: il norvegese partirà mentre il portoghese resta in rossonero

Nel telegiornale quotidiano, Sportmediaset ha fatto il punto sul mercato del Milan. Sul fronte uscite, la dirigenza rossonera ha le idee chiare sopratutto per la corsia sinistra: Hauge, in particolare, è destinato a lasciare Milanello con l'Eintracht Francoforte in grande pressing mentre Leao resterà in rossonero e sarà a disposizione di Pioli per la prossima importante stagione.