Sportmediaset - Leonardo dimissionario, Maldini potrebbe seguirlo

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, le dimissioni di Leonardo potrebbero arrivare in serata. Il brasiliano potrebbe tornare direttore sportivo del Paris Saint-Germain. Se Maldini, poi, dovesse vedere ridimensionamento ulteriormente il proprio ruolo a mera icona e rappresentanza rossonera nel mondo, potrebbe anche lui rassegnare le dimissioni. Nelle prossime ore, Gattuso avrà un faccia e faccia con la società, ma la sua volontà sarebbe quella di rimanere alla guida del Diavolo. Per stabilire chi siederà sulla panchina del Milan molto dipenderà, però, dal probabile arrivo di Luis Campos come nuovo direttore sportivo. Jardim, che ha già lavorato con l'attuale ds del Lille, è il nome che potrebbe insidiare davvero Gattuso. Soprattutto se i rossoneri ripartiranno dai giovani.