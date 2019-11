In vista del mercato invernale, a causa del pesante rosso a bilancio, l'unica strada possibile per il Milan è l'autofinanziamento: lo riferisce SportMediaset che spiega che Kessie e Borini potrebbero essere per questo ceduti a gennaio per creare un tesoretto da 25-30 milioni di euro che verrà poi reinvestito per rinforzare il reparto offensivo milanista.