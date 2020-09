Sportmediaset - Milan, attenzione a Jovic: il serbo a fine mercato potrebbe arrivare in prestito secco

L'edizione odierna di Sportmediaset ha riportato le ultime novità riguardanti il calciomercato rossonero. Per quanto riguarda il capitolo Chiesa, i rossoneri monitorano la situazione ma devono fare i conti con la concorrenza della Juventus che offre il palcoscenico della Champions League. Sono ore calde, poi, per la cessione di Paquetà al Lione, i cui i soldi derivanti dal trasferimento del brasiliano sarebbero reinvestiti su Milenkovic. La trattativa non è facile ma il giocatore sta spingendo. Negli ultimi giorni di mercato, infine, dal Real Madrid in prestito secco potrebbe arrivare Jovic come vice-Ibrahimovic per un'operazione simile a quella di Brahim Diaz.