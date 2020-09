SportMediaset - Milan, contatti continui con il Chelsea per Bakayoko

Come riportato dalla redazione di SportMediaset, manca ancora qualcosa per riportare Tiemoue Bakayoko al Milan. Il club di via Aldo Rossi ha già presentato la sua offerta al Chelsea: 3 milioni per il prestito oneroso e 27 per il riscatto. Il Chelsea si è irrigidito sulle cifre e vuole 30 milioni per il riscatto: i contatti, però, proseguono e Bakayoko è il primo obiettivo dei rossoneri per il centrocampo (contatti cautelativi con Florentino Luis e Soumare).