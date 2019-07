SportMediaset - Milan, Correa è virtualmente un giocatore rossonero: settimana prossima visite mediche e firma

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, Angel Correa è virtualmente un giocatore del Milan. Nelle prossime ore, verranno definiti gli ultimi dettagli: l'Atletico vorrebbe 50 milioni, mentre i rossoneri spingono per 40 milioni di euro di parte fissa e massimo cinque milioni di bonus (ad esempio la qualificazione Champions del Milan e il raggiungimento di un certo numero di presenze e gol dell'argentino). La sensazione è che alla fine si chiudere intorno ai 45 milioni di euro. Non trovano invece conferme le voci di un inserimento del Napoli per Correa, che la prossima settimana potrebbe fare le visite mediche e poi firmare il suo nuovo contratto quinquenale con i rossoneri da tre milioni a stagione, bonus inclusi.