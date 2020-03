SportMediaset - Milan-Donnarumma: trattativa in salita per il rinnovo

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno in merito al futuro di Gigio Donnarumma, i prossimi mesi saranno decisivi: senza il rinnovo, la cessione in estate appare inevitabile perchè il Milan non vuole rischiare di perderlo un anno dopo a zero. La trattativa tra il club rossonero e Mino Raiola, agente del portiere, si preannuncia in salita anche per via del pesante ingaggio del giocatore che guadagna 6 milioni di euro netti a stagione. Donnarumma ha diversi estimatori in giro per l'Europa: PSG, alcuni club inglesi, Real Madrid e sullo sfondo resta sempre anche la Juventus.