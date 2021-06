SportMediaset - Milan, dopo Gigio via anche Calhanoglu a zero: il turco verso il Qatar

Come riferisce SpotMediaset su Italia Uno, dopo Gigio Donnarumma, il Milan si appresta a perdere a zero anche Hakan Calhanoglu, il quale ha detto no ai 4 milioni di euro a stagione che gli ha offerto il club rossonero. La pista più calda per il futuro del turco è quella che porta in Qatar dove l'Al Duhail gli ha proposto un triennale da 32 milioni totali, un'offerta assolutamente impareggiabile per tutte le società europee. Sullo sfondo c'è sempre la Juventus, ma al momento Calhanoglu non sembra essere una priorità per i bianconeri.