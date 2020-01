SportMediaset - Milan, due piste per la difesa: Kjaer e Christensen

Come riferisce SportMediaset su Italia Uno, visti i tentennamenti di Todibo, che è molto attratto dall'offerta dello Schalke 04, il Milan tiene aperte due piste per la difesa: sono in rialzo le quotazioni di Simon Kjaer, che vuole lasciare l'Atalanta già in questa finestra di mercato invernale. I rossoneri gli offrono un contratto di sei mesi fino a giugno, mentre a Bergamo potrebbe tornare Caldara in prestito. L'altro profilo seguito dal Milan è quello di Andreas Christensen, fuori dal progetto del Chelsea di Lampard: anche in questo caso, la formula sarebbe quella del prestito.