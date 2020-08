SportMediaset - Milan, fiducia per Ibra: il club rossonero non sta cercando altri centravanti

Il Milan vuole rinnovare a tutti i costi il contratto di Zlatan Ibrahimovic per un altro anno ed è convinto di aver presentato la miglior offerta possibile all'attaccante. In via Aldo Rossi si respira fiducia sul buon esito della trattativa con lo svedese, tanto che, come riferisce SportMediaset su Italia Uno, il club rossonero non sta cercando altri centravanti.