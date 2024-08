SportMediaset - Milan, frenata per Scuffet: i rossoneri pensano a Torriani come vice-Maignan

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, c'è da registrare una frenata per Simone Scuffet, portiere del Cagliari che il Milan ha messo nel mirino dopo l'infortunio alla mano di Marco Sportiello che dovrà restare fuori per alcuni mesi. Questo rallentamento è dovuto al fatto che i dirigenti di via Aldo Rossi stanno pensando di affidare il ruolo di vice-Maignan al giovane Lorenzo Torriani, reduce da un'ottima tournée negli Stati Uniti con la squadra di Paulo Fonseca.

Continua invece a non sbloccarsi la trattativa per Youssouf Fofana con il Monaco che chiede sempre 30-35 milioni per il francese, cifre ritenuta troppo alta dal Diavolo. A complicare tutto c'è poi l'inserimento del Manchester United che è piombato sul giocatore. E per questo i rossoneri stanno valutando diverse alternative, in particolare Manu Kkonè del Borussia Mönchengladbach. Il francese, attualmente impegnato alle Olimpiadi con la sua nazionale, è il preferito se dovesse saltare l'affare Fofana.