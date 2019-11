SportMediaset - Milan-Ibra: c'è l'ok di Elliott, ma niente rilanci

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset, Zlatan Ibrahimovic sta pensando seriamente di tornare al Milan: diventare l'uomo della rinascita del Milan e assumere il ruolo di leader assoluto in campo stimolano parecchio l'attaccante svedese. I sei milioni di euro proposti dal Milan per 18 mesi non sembrano soddisfare del tutto il giocatore e ul suo agente, Mino Raiola, i quali si aspettavano una cifra più alta. Nella telefonata a Ibra, Boban ha espresso tutta la stima nei confronti dello svedese. Elliott ha già dato il suo ok all'operazione, ma nelle prossime ore non ci saranno dei rilanci dal punto di vista economico. Quindi se Ibra dirà sì ai rossoneri sarà soprattutto una questione di cuore. Bologna e Napoli restano sullo sfondo, ma hanno capito di non essere la prima scelta dell'attaccante. Nemmeno il Tottenham sembra essere una minaccia seria.