SportMediaset - Milan, Ibra e Gigio verso l'addio. Il club punta forte su Theo e Rebic

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, in estate ci saranno degli addii dolorosi per i tifosi del Milan: Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma hanno infatti entrambi uno stipendio che supera di troppo il nuovo tetto ingaggi di 2,5 milioni di euro che l'ad Gazidis vorrebbe adottare. Il loro agente, Mino Raiola, e il manager sudafricano non hanno buoni rapporti e sono stati vani i tentativi finora di discutere del rinnovo del portiere, il cui contratto scade nel 2021. Theo Hernandez e Ante Rebic sono altri due casi spinosi: il terzino francese, che guadagna 1,5 milioni a stagione, ha parecchi club che lo corteggiano e quindi il Milan dovrà trovare il modo per blindarlo, magari alzandogli lo stipendio. I rossoneri vogliono puntare fortemente sull'ex Real Madrid anche per il futuro. La volontà del Diavolo è anche quella di trattenere Rebic che è in prestito biennale fino al 2021: il club di via Aldo Rossi deve decidere se provare ad anticipare il riscatto in estate oppure arrivare a fine prestito con tutti i rischi del caso.