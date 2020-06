SportMediaset - Milan, il futuro di Ibra è sempre più in Svezia: precipitate le chance di restare in rossonero

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, il futuro di Zlatan Ibrahimovic è sempre più in Svezia: ieri l'attaccante è volato a Stoccolma per assistere dal vivo al debutto in campionato dell'Hammarby, squadra di cui è co-proprietario e in cui probabilmente giocherà nella prossima stagione. Si va in questa direzione anche perchè la destinazione Bologna del suo amico Mihajlovic non lo entusiasma, mentre le chance di restare al Milan sono precipitate dopo il duro confronto di settimana scorsa con l'ad rossonero Gazidis. Ibra vuole però finire al meglio la sua seconda avventura milanista e domani sosterrà il terzo controllo medico al polpaccio infortunato: se il muscolo si sarà cicatrizzato, lo svedese potrà puntare a rientrare il 28 giugno contro la Roma a San Siro.