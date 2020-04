SportMediaset - Milan, il futuro rossonero di Ibra non è segnato: il club sta valutando la sua conferma

In merito al futuro di Zlatan Ibrahimovic, SportMediaset riferisce che il suo destino al Milan non sembra più così segnato per due ragioni: innanzitutto la società starebbe valutando seriamente la conferma dell'attaccante svedese nonostante il progetto giovani, inoltre lo stesso giocatore non avrebbe deciso di chiudere la sua seconda avventura milanista. In via Aldo Rossi si sta valutando lo scenario generale prima di parlare con Ibra e con il suo agente.