SportMediaset - Milan, in chiusura l'affare Emerson Royal. Tentativo per Abraham con Jovic come contropartita

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, dopo Morata e Pavlovic, il Milan è vicino a definire anche l'acquisto di Emerson Royal dal Tottenham. I due club stanno chiudendo in queste ore l'accordo per 15 milioni di euro più tre di bonus. Il giocatore brasiliano, attualmente impegnato nella tournée in Asia con gli Spurs, è atteso nei prossimi giorni a Milano per visite mediche e firma.

I rossoneri cercano poi anche un'alternativa a Morata in attacco e il nome caldo al momento è quello di Tammy Abraham: è in corso un tentativo da parte del Milan per l'attaccante inglese della Roma, con l'inserimento di Luka Jovic come contropartita tecnica.