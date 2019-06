SportMediaset - Milan in pressing su Andersen e Praet: rossoneri pronti ad inserire nella trattativa uno tra Castillejo e Calhanoglu

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per "SportMediaset" su Italia 1, perso Kabak che ha scelto lo Schalke 04 e quasi svanito Torreira visto che l'Arsenal non vuole cederlo in prestito, il Milan è tornato in forte pressing sul difensore Andersen e il centrocampista Praet della Sampdoria. Per strapparli ai blucerchiati, servono 60 milioni di euro, una cifra che i rossoneri vorrebbero alleggerire inserendo nella trattativa uno tra Castillejo e Calhanoglu, viste le difficoltà dei liguri per arrivare a Verdi e Berardi.