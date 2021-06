SportMediaset - Milan, Jovic è l'alternativa a Giroud: il Real ha aperto ad un prestito biennale con obbligo di riscatto

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, il Milan cerca sempre un centravanti e il preferito resta sempre Olivier Giroud. Se il francese non dovesse riuscire a liberarsi a zero dal Chelsea, il club di via Aldo Rossi avrebbe già pronto il piano B, vale a dire Luka Jovic del Real Madrid. I Blancos avrebbero aperto ad un prestito biennale con obbligo di riscatto.