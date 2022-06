Sportmediaset - Milan, Lang il preferito sulla trequarti perchè può giocare anche su entrambe le fasce

MilanNews.it

I colleghi di Sportmediaset hanno riferito la notizia che Noa Lang del Bruges è il preferito del Milan in questo momento per la trequarti in vista della prossima stagione. Claudio Raimondi ha detto: “Lang può arrivare per circa 20 milioni. Questo giocatore è in pole per la trequarti perché può giocare in tutti i ruoli alle spalle dell’attaccante. Charles De Ketelaere invece è la ciliegina sulla torta”.