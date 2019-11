SportMediaset - Milan-Mertens: il Napoli chiede 10 mln, per i rossoneri la richiesta è eccessiva

Il nome di Dries Mertens è stato accostato parecchio negli ultimi giorni anche al Milan, che è alla ricerca di un attaccante per gennaio. Il belga, come spiega oggi SportMediaset, è in scadenza di contratto e non ha intenzione di rinnovare, ma De Laurentiis chiede circa 10 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta dal Milan per un giocatore che a giugno andrà via a parametro zero.