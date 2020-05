SportMediaset - Milan-Milik: Kessie può essere la chiave

In merito all'attaccante che il Milan sta cercando in vista della prossima stagione, SportMediaset su Italia Uno riferisce oggi che sono in rialzo le quotazioni di Arkadiusz Milik. La Juventus è da tempo sul polacco, ma offre contropartite tecniche poco gradite al Napoli che chiede 40 milioni di euro per lasciar partire il suo centravanti. Franck Kessie, invece, su precisa indicazione di Gattuso, potrebbe essere la chiave per riavvicinare Milik al Milan.