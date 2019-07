SportMediaset - Milan-Modric: non filtra ottimismo. Il nodo è l'ingaggio

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, nonostante il giocatore stia lanciando segnali al Milan, è sempre molto complicata la pista che potrebbe portare Luka Modric in rossonero, tanto che in via Aldo Rossi non filtra ottimismo. Il nodo è l'ingaggio da 12 milioni di euro a stagione, troppo alto per il club milanista dove il tetto massimo salariale è stato fissato dall'ad Gazidis a 2,5 milioni. A meno che Modric non si riduca a meno della metà il suo stipendio, l'affare è destinato a restare a solo un sogno.