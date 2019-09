SportMediaset - Milan, nulla da fare per Taison: lo Shakhtar fa muro

La pista era già difficile in partenza e con il passare delle ore sta diventando ancora più complicato: anche Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia 1 spiega infatti che lo Shakhtar Donetsk continua a fare muro per Taison, attaccante brasiliano finito negli ultimi giorni nel mirino del Milan. Nulla da fare dunque per i rossoneri che non risciranno a chiudere anche questa operazione di mercato in entrata.