SportMediaset - Milan, occhi su due terzini: a sinistra piace Kurzawa, a destra salgono le quotazioni di Ghiglione

Secondo quanto riporta SportMediaset su Italia Uno, per quanto riguarda il mercato in entrare del Milan a gennaio, oltre ad Ibra, il club di via Aldo Rossi valuta anche il terzino sinistro Kurzawa, il cui contratto con il PSG scade il prossimo 30 giugno. A destra crescono invece le quotazioni del terzino del Genoa, Paolo Ghiglione, che il Milan vorrebbe avere in prestito. Con la stessa formula, i rossoneri sarebbero disposti a ridare Piatek al Grifone. Con Duarte ko, il Diavolo sta valutando le condizioni di Caldara: a gennaio, si deciderà se è il caso di dare o meno l'assalto a Demiral della Juventus.