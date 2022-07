Sportmediaset - Milan, per Tanganga prestito oneroso e diritto di riscatto a 16 mln

MilanNews.it

Claudio Raimondi, collega di Sportmediaset, ha parlato delle ultime strategie di mercato che Paolo Maldini e Ricky Massara stanno portando avanti per il Milan. In particolare Raimondi ha parlato di Tanganga e Veretout: “Tantanga è il nome caldo per la difesa con il suo agente che è atteso a Milano nelle prossime ore. È Atteso anche Fabio Paratici per il Tottenham. Il Milan vuole il giocatore in prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 16 milioni. Un’operazione alla Tomori in pratica”.