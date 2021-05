Sportmediaset - Milan, Pioli vuole De Paul come erede di Calhanoglu: ci sono già stati dei contatti. L'alternativa è Mkhitaryan

Con Hakan Calhanoglu sempre più lontano dal rinnovo, il Milan si guarda intorno per cercare un nuovo trequartista da mettere a disposizione di Stefano Pioli. Come riporta sportmediaset.it, per sostituire il turco sulla trequarti, il tecnico rossonero avrebbe fatto una precisa richiesta a Maldini e Massara, vale a dire Rodrigo De Paul. Il giocatore argentino viene valutato 35-40 milioni di euro dall'Udinese, ma il club friulano potrebbe accettare delle contropartite tecniche come Hauge o qualche altro giovane da lanciare in Serie A. I primi contatti tra la parti ci sarebbero già stati. L'alternativa a De Paul è Henrikh Mkhitaryan, in uscita dalla Roma.