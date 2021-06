SportMediaset - Milan, Pobega nel mirino dell'Atalanta: i rossoneri chiedono 15 milioni

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan che ha giocato l'ultima stagione in prestito allo Spezia, è disposto a lasciare il club rossonero solo per una squadra che farà le coppe europee. Il giocatore, come riporta SportMediaset su Italia Uno, è finito nel mirino dell'Atalanta: la sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro.