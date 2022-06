SportMediaset - Milan, salta il ritorno di Acerbi: rossoneri forti su Diallo del PSG

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, si è arenata la trattativa per il ritorno di Francesco Acerbi al Milan. Per la difesa, i rossoneri sono forti su Abdou Diallo, difensore senegalese classe 1996 che è in uscita dal PSG. Il club di via Aldo Rossi ci aveva già provato a gennaio, ma alla fine il giocatore era rimasto in Francia. Ora il Milan lo vorrebbe prendere in prestito con diritto di riscatto, mentre il PSG vorrebbe qualche certezza in più e quindi vorrebbe inserire l'obbligo di riscatto. Il dialogo tra le parti comunque è aperto e va avanti.