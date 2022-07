Sportmediaset - Milan, si raffredda la pista Dybala. Ziyech può arrivare. Per la difesa c'è Diallo

MilanNews.it

Claudio Raimondi, direttamente da Milanello, ha riferito quelle che sono le ultime notizie di mercato del Milan: “Il canale con il Chelsea per Ziyech è ufficialmente aperto. Anche stamane ci sono stati contatti. Il giocatore può arrivare non appena i londinesi faranno un colpo in entrata in quella zona di campo. Si raffredda invece la pista Dybala. Non ci sono stati altri contatti con l’entourage del giocatore. Ad oggi Dybala più Inter che Milan. Il Milan comunque vuole investire 30-35 milioni su De Ketelaere mentre 15-20 milioni Maldini li vuole investire su Renato Sanches. In difesa arriverà quasi sicuramente Diallo in prestito dal PSG”.