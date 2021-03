SportMediaset - Milan, su Kessie ci sono Real e Chelsea: i rossoneri vogliono blindarlo il prima possibile

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, Franck Kessie è uno dei simboli indiscussi del Milan. Le sue ottime prestazioni hanno ovviamente attirato l'attenzione di alcuni top club europei: in particolare, l'ivoriano sarebbe finito nel mirino del Real Madrid e del Chelsea. Il suo attuale contratto con il club rossonero scade nel 2022 e per questo in via Aldo Rossi vogliono cercare di fargli firmare il prolungamento il prima possibile. Non appena avranno risolto i rinnovi più urgenti di Gigio Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic, il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara incontreranno subito l'agente di Kessie per cercare un accordo e prolungare il contratto del centrocampista rossonero.