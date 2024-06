SportMediaset - Milan-Zirkzee: si sta risolvendo il nodo delle commissioni. Se dovesse arrivare anche Broja, salterebbe il rinnovo di Jovic

vedi letture

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, in casa rossonera prosegue la trattativa per portare Joshua Zirkzee al Milan: c'è grande ottimismo di chiudere l'affare già questa settimana. Per il giocatore del Bologna, che ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, è pronto un contratto di cinque anni da 4,5-5 milioni a stagione. Si sta risolvendo anche il nodo delle commissioni all'agente dell'attaccante olandese, Kia Joorabchian.

Zirkzee non sarà l'unico colpo in attacco del club di via Aldo Rossi che ha chiesto informazioni per Armando Broja, centravanti albanese classe 2001 che il Chelsea valuta 20 milioni di euro (ha giocato la seconda parte della stagione 23-24 in prestito al Fulham). Da capire con quale formula potrebbe essere imbastita la trattativa. Ovviamente se dovesse arrivare Borja, salterebbe il rinnovo di Luka Jovic.