SportMediaset - Panchina Milan: Rangnick in pole, ma Pioli resta in corsa

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, per la panchina del Milan della prossima stagione, Ralf Rangnick, che è impegnato a studiare l'italiano tre ore al mattino e tre ore al pomeriggio, è in pole da diverse settimane, ma anche Stefano Pioli resta in corsa. Si tratta di due opzioni completamente diverse l'una dall'altra: da una parte una scelta onerosa che porta al tedesco, il quale sarebbe accompagnato anche dal suo uomo mercato Paul Mitchell, mentre dall'altra ci sarebbe la conferma di Pioli a dimostrazione dell'apprezzamento del club per il lavoro svolto alla guida del Diavolo negli ultimi mesi.