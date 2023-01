SportMediaset - Rinnovo Giroud: ad inizio febbraio l'incontro decisivo, c'è grande ottimismo

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, ad inizio febbraio ci sarà l'incontro decisivo per il rinnovo di Olivier Giroud: c'è grande ottimismo, il francese dovrebbe prolungare per un altro anno, con possibile opzione per un'altra stagione. Il numero 9 rossonero firmerà alle stesse cifre attuale, vale a dire circa 3,5 milioni di euro all'anno.