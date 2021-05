SportMediaset - Su Calhanoglu c'è la Juve, il Milan pensa a uno tra De Paul, Mkhytarian, Zaccagni e Ilicic per sostituirlo

Nel suo servizio per SportMediaset, in onda su Italia 1, il giornalista Claudio Raimondi ha parlato della situazione di Calhanoglu e i possibili sostituti cercati dal Milan. Per Raimondi Calhanoglu è lontanissimo dal Milan, le possibilità che possa rinnovare sono residuali. Sul trequartista c’è la Juventus. In bianconero potrebbe incassare i 5 milioni che chiede e che il Milan non vuole riconoscergli. Al suo posto i rossoneri pensano a De Paul, è il candidato forte, anche se l’Udinese chiede almeno 35 milioni di euro. Parallelamente i rossoneri lavorano su Mkhytarian, che lascerà la Roma a parametro zero. Sul taccuino c’è anche Zaccagni che non ha ancora detto sì al Napoli: c’è un accordo di massima per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, ma in caso di chiamata dei rossoneri potrebbe rifletterci seriamente. Ilicic si può fare a patto che l’Atalanta dimezzi la richiesta di 8 milioni di euro.