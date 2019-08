SportMediaset - Wolverhampton su Kessie: l'ivoriano però non è convinto, cerca un club di livello superiore

Al momento il nome più caldo per lasciare Milanello sembra essere quello di Kessie, il quale ha estimatori soprattutto in Inghilterra: lo riferisce SportMediaset su Italia Uno che spiega che nelle scorse ore si è sparsa la voce di un interessamento del Wolverhampton di Cutrone, ma l'ivoriano non è convinto di questa destinazione in quanto cerca un club di livello superiore o un ingaggio più ricco. Manca pochissimo alla chiusura del mercato inglese, ma il Milan ci proverà fino alla fine a sistemare l'ex Atalanta, per poi andare all'assalto di Correa.