SportMediaset - Zaniolo tra Roma e Tottenham: c'è il nodo formula. Ma occhio al Milan...

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito alla situazione di Nicolò Zaniolo, che è in uscita dalla Roma, l'edizione odierna di SportMediaset su Italia Uno riferisce che al momento il club giallorosso non ha in mano l'offerta che vorrebbe e dunque al momento il giocatore è destinato a restare a Trigoria. Il Tottenham lo segue con grande interesse, ma è disposto a prenderlo in prestito con diritto di riscatto o al massimo con obbligo a determinate condizioni fissato a 25 milioni di euro. Questa proposta per ora non basta. Se però la Roma dovesse abbassare le sue pretese e accettare una formula più "morbida", nella corsa a Zaniolo potrebbe inserirsi il Milan che potrebbe provare a prenderlo in prestito con diritto di riscatto negli ultimi giorni di mercato.