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Strahinja Pavlovic a Casa Milan, rinnovo fino al 2031 per il difensore serbo

Strahinja Pavlovic a Casa Milan, rinnovo fino al 2031 per il difensore serboMilanNews.it
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Oggi alle 16:11Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio
Rinnovo di contratto per Strahinja Pavlovic

Strahinja Pavlovic è arrivato a Casa Milan pochi minuti fa, riporta Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24 dalla sede rossonera di via Aldo Rossi. Il difensore serbo rinnoverà il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2031.

L'ex Salisburgo, che giovedì affonterà i suoi ex compagni in Austria, è stato ricompensato per le prestazioni messe in campo negli ultimi mesi: Pavlovic è stato quasi sempre tra i più positivi nonostante il momento di difficoltà prolungato del Milan. L'ufficialità verrà data nelle prossime ore, con il serbo che domani parlerà con Amorim in conferenza stampa prima della sfida di Europa League.