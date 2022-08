Su Tanganga c'è anche la Roma di Mourinho che lo lanciò agli Spurs

MilanNews.it

Japhet Tanganga è uno degli obiettivi della dirigenza rossonera per puntellare la difesa della squadra Campione d'Italia. Il centrale inglese vuole lasciare il Tottenham per andare in un club che gli garantisca maggiori minuti in campo. Il Milan era forte sul giocatore ma adesso sembra che Abdou Diallo del Psg lo abbia sorpassato nelle gerarchie. Intanto, nelle ultime ore, si è fatta avanti la Roma di Josè Mourinho: l'allenatore portoghese fu proprio il tecnico che lanciò Tanganga in prima squadra quando allenava gli Spurs.